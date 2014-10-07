Большинство украинцев чувствуют угрозу сепаратизма и терроризма - опрос

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Опрос также показал, что 62,5% респондентов видят угрозу противостояния между разными регионами Украины, 61,4% - угрозу международного терроризма.

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Как показало исследование, оценка этих угроз существенно возросла по сравнению с результатами исследований, проведенных в 2012-2013 годах.

Единственный показатель, по которому оценка угроз снизилась по сравнению с 2013 годом, - это ощущение угроз со стороны украинской власти (с 41,2% до 31,4%). Сейчас чаще всего такую угрозу чувствуют жители южного региона (45,8%), реже всего - жители запада страны (16%).

Жители Украины низко оценивают уровень своей защищенности от угроз. К тому же оценка защищенности от военной агрессии и террористических актов снизилась по сравнению с 2013 годом. Незначительно возросло (с 10,4% до 15,2%) количество тех, кто чувствует себя защищенным от попыток отчуждения их собственности, хотя процент тех, кто не чувствует себя защищенным в этой сфере, остается очень высоким (74,8%) .

Исследование проводилось с 5 по 10 сентября. Было опрошено 2 тыс. 14 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением Крыма по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.