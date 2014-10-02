В Харькове оградили постамент снесенного памятника Ленину

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на председателя ОГА Игоря Балуту.

«Одни подходят и пишут на постаменте «Фашизм не пройдет», другие пишут - «Ленин – фашист» и так далее. Пора это кончать. Площадь Свободы должна быть площадью Свободы. Поэтому вокруг постамента установлены строительные леса, чтобы не было желания прийти и что-то написать, сделать так называемое «послание народу», - сказал Балута.

В то же время он обратил внимание на то, что Харьковский городской совет не бережет памятники советского режима. «Тот же памятник Героям Революции, который демонтировали с площади Конституции накануне Евро-2012. Его должны были демонтировать и установить в сквере на ХТЗ. Где он теперь? Дальше - Аллея комсомольцев. Молодые люди, которые боролись с фашизмом, были героями. А Макаренко кому мешал? Потому говорить о том, что к памятникам советского режима очень бережно относится городской совет, абсолютно не приходится», - заметил Балута.

Читайте такжеХарьковский горсовет утверждает, что работы у снесенного Ленина ночью проводила милицияПо его мнению, распоряжение о демонтаже памятника Ленину на площади Свободы было подписано без нарушения закона с целью урегулирования ситуации вокруг памятников эпохи тоталитаризма на основании Закона Украины «Об охране культурного наследия» и во исполнение Указа президента Украины от 12 июня 2009 года «О дополнительных мерах по увековечению памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине», руководствуясь статьей 6 Закона Украины «О местных государственных администрациях».

«Харьковская областная государственная администрация считает, что Владимир Ильич Ленин причастен к репрессиям, имевшим место на территории Украины во время Гражданской войны и после нее», - сказал Балута.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября в Харькове на площади Свободы снесли памятник Ленину, который считается самым большим в Украине. Городской председатель Харькова Геннадий Кернес заявил, что харьковская городская власть восстановит монумент.

Сегодня, 2 октября, ночью вокруг памятника были установлены строительные леса. Харьковский горсовет заявил о создании экспертной группы, которая занимается оценкой повреждений снесенного памятника Ленину на площади Свободы.