Зарплата сотрудников антикоррупционного бюро составит от 18 тыс. грн

Об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады сообщил председатель профильного комитета Рады, народный депутат из фракции УДАР Виктор Чумак, передает РБК-Украина. "Зарплата будет очень высокая - от 18 тыс. грн", - сказал депутат, добавив, что в целом в Национальном антикоррупционном бюро будет работать около 800 человек.

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"Мы говорим о 800 сотрудниках, но не все они будут оперативниками. Будет примерно 300 человек, которые будут заниматься оперативной работой, а остальные - это вспомогательный персонал", - уточнил Виктор Чумак.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект президента Петра Порошенко №5085 "О системе специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции". За него проголосовали 278 депутатов.