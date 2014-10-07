Рада поддержала Антикоррупционную стратегию на 2014 - 2017 годы в первом чтении

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 256 народных депутатов из 273 зарегистрированных в сессионном зале.

Также депутаты поддержали предложение относительно сокращенного срока подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении. Так, во втором чтении он будет рассмотрен 14 октября.

Законопроектом утверждаются основы государственной антикоррупционной политики в Украине (Антикоррупционная стратегия) на 2014-2017 годы.

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Кроме того, вносятся изменения в Закон “О принципах предотвращения и противодействиях коррупции”, согласно которым, в частности координацию реализации утвержденной Верховной Радой антикоррупционной стратегии осуществляет специально уполномоченный орган по вопросам антикоррупционной политики. Ранее определялось, что координацию реализации определенной президентом Украины антикоррупционной стратегии осуществляет специально уполномоченный орган по вопросам антикоррупционной политики, который создает президент Украины.

В соответствии с законопроектом, Кабмин в трехмесячный срок со дня вступления в силу данного закона должен разработать механизм выполнения задач (программу) по реализации основ Антикоррупционной стратегии на 2014-2017 годы; привести собственные нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим документом.

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Антикоррупционная стратегия направлена на достижение таких результатов:

1) создание в Украине системы принятия решений по антикоррупционной политике на основе анализа достоверных данных о коррупции, мониторинга выполнения этих решений и их влияния на состояние дел с коррупцией независимым специально уполномоченным органом по вопросам антикоррупционной политики в партнерстве с гражданским обществом, а также формирование общественной поддержки в преодолевании коррупции;

2) создание прозрачных принципов финансирования проведения выборов, деятельности политических партий, устранение коррупционногенных рисков в деятельности выборных органов, усиление общественного контроля над их деятельностью;

3) создание системы высокопорядочной и профессиональной публичной службы в соответствии с международными стандартами и лучшим мировым опытом;

4) внедрение эффективных антикоррупционных программ в центральных органах исполнительной власти, а также на государственных предприятиях, обеспечение для общества прозрачности их деятельности;

5) продолжение реформирования законодательства о государственных закупках с целью устранения рисков коррупции и внедрения прозрачной системы проведения государственных закупок;

6) реформирование судебной власти в Украине и устранение рисков коррупции в судопроизводстве и деятельности органов криминальной юстиции;

7) устранение коррупционных предпосылок ведения бизнеса, формирование благоприятного для отказа от коррупционной практики климата бизнеса и нетолерантного отношения бизнеса к коррупции;

8) реализация права лиц на доступ к информации, обеспечение открытости общественно необходимой информации, которая может использоваться для выявления и прекращения коррупционной практики, действенный государственный контроль над реализацией соответствующего законодательства;

9) создание системы инструментов, которые дадут возможность эффективно выявлять и расследовать коррупционные преступления, конфисковывать имущество, которое было предметом преступной деятельности или было приобретено в результате такой деятельности, привлекать к ответственности лиц, причастных к совершению коррупционных преступлений;

10) формирование в обществе идеи нетерпимости к проявлениям коррупции.

Предусматривается, что успешная реализация Антикоррупционной стратегии даст возможность снизить уровень коррупции в Украине, повысить уровень доверия населения к власти, повысить уровень иностранных инвестиций в экономику государства, а также создать основу для последующей антикоррупционной реформы.

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Для реализации Антикоррупционной стратегии предусматривается разработать и принять законы, в частности относительно принципов организации и деятельности специально уполномоченного органа, ответственного за осуществление комплекса мероприятий по формированию и реализации антикоррупционной политики; образование специального уполномоченного органа по вопросам выявления и расследования коррупционных преступлений; выполнение рекомендаций Группы государств против коррупции (GRECO) в части усиления прозрачности финансирования политических партий и избирательных кампаний; создание правовых принципов лоббирования; усиление общественного контроля над принятием решений выборными должностными лицами, в частности, через механизм предварительного общественного обсуждения общественно важных решений; проведение проверок публичных служащих на порядочность; внесение изменений в Конституцию и законы Украины, направленные на реформирование судоустройства и статуса судей на основе европейских стандартов; внесение изменений в Конституцию и законы Украины, направленные на реформирование прокуратуры на основе европейских стандартов; внесение изменений в Уголовный кодекс Украины в части устранения возможности для лиц, совершивших коррупционные преступления, быть освобожденными от ответственности и наказания, в частности, с передачей на поруки, в связи с действенным раскаянием, испытательным сроком; приведение статьи 3682 в соответствие со статьей 20 Конвенции ООН против коррупции и внедрения гражданско-правовых механизмов лишения незаконно приобретенного имущества.

Оценка эффективности Антикоррупционной стратегии будет осуществляться на основе результатов ежегодных исследований состояния коррупции в Украине путем проведения широких статистических наблюдений и анализа практики применения антикоррупционного законодательства; определение уровня имплементации международных стандартов в сфере антикоррупционной политики.

По результатам проведения исследования состояния коррупции индикаторами успешной реализации Антикоррупционной стратегии может быть: увеличение доли населения, которая негативно относится к коррупционным проявлениям; уменьшение доли населения, которое имело собственный опыт коррупционного поведения; рост количества граждан, готовых сообщать о фактах коррупционных проявлений, а также граждан, которые заявили о фактах коррупции, имевших в отношении них место, компетентным органам.

Определение уровня имплементации международных стандартов будет осуществляться по таким индикаторам: выполнение рекомендаций для Украины, предоставленных GRECO, а также рекомендаций, предоставленных в рамках мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией Антикоррупционной сети для Восточной Европы и Центральной Азии Организации экономического сотрудничества и развития, имплементация Плана действий по либерализации визового режима с Евросоюзом в части предотвращения и противодействия коррупции и плана действий в рамках Инициативы “Партнерство “Открытое правительство”; улучшение значения Индекса восприятия коррупции, опубликованного международной неправительственной организацией Transparency International; достижение высокого уровня соответствия стандартам международных инициатив (инициативы по прозрачности добывающих отраслей, инициативы по прозрачности строительного сектора, индекса открытости бюджета и пр.).

Оценка состояния выполнения Антикоррупционной стратегии проводится на основании ежегодного отчета. Отчет включается в национальный доклад по реализации основ антикоррупционной политики, проект которого подается специально уполномоченным органом по вопросам антикоррупционной политики Верховной Раде, президенту Украины и Кабинету министров до 1 мая года, следующего за отчетным.

Кабмин с целью осуществления мероприятий, предусмотренных Антикоррупционной стратегией, утверждает государственную программу, которая подлежит ежегодному пересмотру с учетом результатов реализации определенных мероприятий, выводов и рекомендаций парламентских слушаний относительно национального отчета о состоянии дел с коррупцией.

Напомним, сегодня Рада также предварительно согласовала создание Национального антикоррупционного бюро.