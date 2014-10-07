Рада разрешила заочно осудить Януковича и конфисковать его имущество

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 253 народных депутата из 259, зарегистрированных в сессионном зале.

Перед этим депутаты не поддержали данный закон, и дважды не могли вернуться к его повторному рассмотрению. В то же время, председатель ВР Александр Турчинов сообщил депутатам, что фамилии тех, кто не голосовал за законопроект, будут опубликованы в парламентской газете.

Как отметил во время рассмотрения законопроекта министр юстиции Украины Павел Петренко, данный закон даст возможность "закончить десятки уголовных дел против бывших высокопоставленных должностных лиц... Януковича, Арбузова, "семьи" так называемой, по которым уже арестованы активы на десятки миллиардов гривень, но они не могут быть взысканы в бюджет, поскольку необходимо решение суда".

По закону, в Уголовном кодексе Украины устанавливается, что конфискация имущества наступает за тяжкие и особо тяжкие корыстные преступления, а также за преступления против основ национальной безопасности Украины и общественной безопасности независимо от степени их тяжести, и может быть назначена лишь в случаях, специально предусмотренных в Особой части этого Кодекса.

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Определяется, что лицо освобождается от уголовной ответственности за деяние, предусмотренное частью первой этой статьи в части угрозы совершения террористического акта, если оно до извещения его о подозрении в совершении им преступления добровольно сообщило в правоохранительный орган об этом преступлении, способствовало его пресечению или раскрытию, в случае, если вследствие этого и принятых мер была предотвращена опасность для жизни или здоровья человека, или нанесение значительного имущественного ущерба, или наступление других тяжких последствий, если в его действиях нет состава другого преступления.

В Уголовном процессуальном кодексе Украины статья 7 дополняется частью второй, согласно которой содержание и форма уголовного производства при отсутствии подозреваемого или обвиняемого (in absentia) должны соответствовать общим принципам уголовного производства, изложенным в части первой этой статьи, с учетом особенностей, установленных законом.

Сторона обвинения обязана использовать все предусмотренные законом возможности для соблюдения прав подозреваемого или обвиняемого (в частности, права на защиту, на доступ к правосудию, тайну общения, невмешательство в частную жизнь) в случае осуществления уголовного производства при отсутствии подозреваемого или обвиняемого (in absentia).

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До начала судебного рассмотрения в исключительных случаях уголовное производство с целью обеспечения его оперативности и эффективности может быть передано на рассмотрение другого суда по месту жительства обвиняемого, большинства потерпевших или свидетелей, а также в случае невозможности осуществлять соответствующим судом правосудие (в частности, чрезвычайные ситуации техногенного или природного характера, эпидемии, эпизоотии, режим военного, чрезвычайного положения, проведение антитеррористической операции).

Уклонение от явки на вызов следователя, прокурора или судебный вызов следственного судьи, суда (неприбытие на вызов без уважительной причины более двух раз) подозреваемым, обвиняемым, который находится вне пределов Украины, является основанием для осуществления специального досудебного расследования или специального судебного производства.

Меры пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста, залога не могут быть применены к лицам, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 109—114-1, 258—258-5, 260, 261 Уголовного кодекса Украины.

Определяется, что по уголовным производствам о преступлениях, предусмотренных статьями 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 261 Уголовного кодекса Украины, досудебное расследование осуществляется следователем того органа, который начал досудебное расследование.

Кроме того, Кодекс дополняется главой 24-1 "Особенности специального досудебного расследования уголовных правонарушений".

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Также, в частности, в статье 323 Кодекса устанавливается, что судебное рассмотрение по уголовному производству о преступлениях, указанных в части второй статьи 297-1 этого Кодекса, может осуществляться при отсутствии обвиняемого (in absentia), кроме несовершеннолетнего, который скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности (специальное судебное производство), если он находится вне пределов Украины.

При наличии таких обстоятельств по ходатайству прокурора, к которому прилагаются материалы о том, что обвиняемый знал или должен был знать о начатом уголовном производстве, суд выносит постановление об осуществлении специального судебного производства в отношении такого обвиняемого.

В статье 374 определяется, что в случае вынесения приговора по результатам уголовного производства, в котором осуществлялось специальное досудебное расследование или специальное судебное производство (in absentia), суд отдельно обосновывает, были ли осуществлены стороной обвинения все возможные, предусмотренные законом меры по соблюдению прав подозреваемого или обвиняемого на защиту и доступ к правосудию с учетом установленных законом особенностей такого производства.