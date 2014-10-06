Станислав Косинов: Мой «двойник» на выборах может украсть 2-3% моих голосов

Как отмечает Forbes, в текущую предвыборную кампанию снова задействованы махинации, в частности, кандидатам, которые лидируют в гонке по мажоритарным округам, конкуренты выставляют однофамильцев, чтобы запутать избирателей.

Так, на одномандатном избирательном округе №68 (Закарпатская область), кандидатами зарегистрированы пять человек с одной фамилией – Ковач, из которых два с именем Василий.

В одномандатном избирательном округе №169 в Харькове против известного в городе Станислава Косинова зарегистрирован и никому неизвестный Евгений Косинов.

«Двойник» будет использован для махинаций во время подсчета голосов. Путем фальсификаций ему смогут перебросить 2-3% моих бюллетеней», - считает Косинов.

Косинов считает, что намного большего искажения результатов можно добиться прямым и непрямым подкупом избирателей. «Сейчас по округу вал информации о раздаче продуктов, медикаментов и просто денег от определенных кандидатов. Подкуп избирателей приобрел в этой кампании беспрецедентные масштабы», – отмечает он.