Российские войска и боевики собирают силы в направлении Мариуполя - НФ

Об этом сообщает Военный совет «Народного фронта».

Во-первых, это вытеснить украинские войска с их нынешних позиций в районе города Донецк на запад за Донецкую кольцевую автотрассу в полосе Пески-Донецкий аэропорт-Авдеевка-Васильевка-Красный Партизан, захватив территорию аэропорта в Донецке и поселок Крутая Балка;

Во-вторых, захватить район города Дебальцево, разгромив украинские войска в первую очередь на южном направлении, в районе Никишино, где они построили линию обороны;

В-третьих, определить слабые места в обороне города Мариуполь с севера, действуя силами диверсионно-разведывательных групп и проводя огневую разведку с помощью танков и артиллерийских средств.

По данным ВР НФ, первые два задание были провалены.

Читайте такжеПод Мариуполь прибыла военная техника РФ и разведчики из Северной ОсетииТак, на территории аэропорта в Донецке боевики смогли захватить первый этаж терминала, а также выйти с кольцевой дороги на север от спорткомплекса «Спартак». Но уже через час украинские военные не только выбили их с территории аэропорта, но и захватили отель, из которого террористы вели огонь по аэропорту. Также в районе кольцевой дороги боевики попали под интенсивный огонь украинских подразделений, и были вынуждены бежать.

Ранее в районе Донецка русское командование провело перегруппировку, перекинув подразделения ВС РФ, которые действовали в этом районе, в направлении Горловки, и оставив в Донецке только «узких» специалистов (корректировщиков артиллерийского огня, операторов БПЛА) из числа кадровых российских военнослужащих в составе групп местных террористов и российских наемников. Это сразу отразилось на эффективности действий боевиков: резко упала точность их огневых ударов, террористы несут значительные потери в живой силе, вооружении и технике из-за собственного непрофессионализма.

Читайте такжеБоевики обстреляли два катера пограничников под МариуполемВ районе Дебальцево украинские войска также сдержали все попытки наступления противника. В частности, здесь против сил АТО действует батальонная тактическая группа ВС РФ и многочисленные группировки местных боевиков и российских наемников, которые ранее провели перегруппировку своих отрядов в районе Углегорска и были усилены бронетехникой, которая прибыла с территории России.

На мариупольском направлении российские войска и террористы проводили разведку боем в районе Куликово, Сартаны и Павлополя, ранее перебросив сюда 2 артиллерийских дивизиона и 3 батареи РСЗО «Град». На север от Павлополя противник, усиленный бронегруппой российских войск, предпринял попытки выйти к реке Кальмиус, но был отброшен украинскими войсками.

По данным ВР НФ, в целом российское командование и боевики продолжают накапливать силы и средства в полосе Новоазовск-Тельманово-Комсомольское, сосредоточив здесь не меньше 4 тысяч личного состава. Одновременно с этой полосы на запад активно действуют диверсионно-разведывательные группы противника.

"Это может означать, что противник готовится к наступлению на север от Мариуполя", - заключают в Военном совете.