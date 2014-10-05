Утром боевики дважды атаковали донецкий аэропорт. Обстрелы продолжаются

Об этом сообщил руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев, передает "Украинская правда" "В 5:10 была первая атака с танками и стрелковым оружием. Пехота при поддержке танков пошла, как всегда. Вторая атака была в 9:50. Танки вышли на огневые позиции и начали бить прямой наводкой по терминалам", - сообщил Владислав Селезнев.

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По его словам, по состоянию на 11:30 в аэропорту продолжаются обстрелы и локальные перестрелки. Кроме того, он добавил, что за минувшие сутки позиции украинских сил обстреляны 40 раз, в ответ силы АТО открывали ответный огонь 57 раз.

Кроме этого, он рассказал, что после пожара во втором терминале донецкого аэропорта, который произошел 3 октября, от здания почти ничего не осталось.