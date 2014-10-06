Из-за некачественных бронежилетов в Донецком аэропорту погиб офицер

Осколок попал мужчине в шею, перед тем пробив насквозь шейную пластину бронежилета. Точнее, той пластины там вообще не оказалось. Из-за этого и произошла трагедия.

Об этом в эфире ТСН.Тиждень рассказал специальный корреспондент ТСН Александр Моторный, который недавно посетил этот аэродром.

По его словам, подобные ранения в шею из-за "фальшивых" бронежилетов получили еще несколько бойцов, которые с мая защищают аэропорт в Донецке.

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"Ребята, которые защищают с мая аэродром, говорят, что в них было много раненых и погиб один из офицеров именно от смертельного ранения в шею. Осколок просто прошил эту защитную пластину. Когда произошло ранение, они решили посмотреть, что находится в шейной области бронежилета. Там должна стоять кевларова пластина, а оказалось, что ее там нет", - подчеркнул Александр Моторный.

Военные рассказали журналисту, что таких бронежилетов в армии немало. Поэтому соответствующие фальшивкой должны заняться правоохранители.