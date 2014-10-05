Наблюдатели фиксируют нарушения условий перемирия боевиками на Донбассе

Группы наблюдателей, в состав которых входят представители Украины, ОБСЕ и России, фиксируют нарушения боевиками условий перемирия на Донбассе.

Об этом на брифинге сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, передает "Радио Свобода".

По его данным, после фиксации конкретного обстрела в городе Дебальцево представители России вышли на связь с местным командиром незаконных вооруженных формирований.

«Он подтвердил ведение обстрела, но огонь не прекратился - якобы из-за действий неподконтрольных боевикам подразделений», - сказал Лысенко.

Читайте такжеЗа время перемирия боевики и армия РФ обстреляли украинских военных более тысячи раз19 сентября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Востоке Украины приняли Меморандум о выполнении положений Минского протокола от 5 сентября относительно шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины Петра Порошенко и инициатив президента России Владимира Путина.

Меморандум включает девять пунктов, в которых говорится, в частности, об общем прекращении применения оружия и запрете на применение всех видов оружия и любых наступательных действий.