Bloomberg: Украинское перемирие трещит по швам, так как мятежники усилили атаки на Донецкий аэропорт

Дарья Краснолуцкая и Владимир Вербяный в своей статье, которая называется «Украинское перемирие трещит по швам, так как мятежники усилили атаки на Донецкий аэропорт», опубликованной на сайте Bloomberg.com, пишут о том, что перемирие в Украине, которое помогло уменьшить количество потерь за последние четыре недели, начинает трещать по швам, так как, по словам украинских военных, пророссийские боевики активизировали свои усилия по захвату контроля над аэропортом в Донецке.

Правительственные войска все еще держат аэропорт крупнейшего города в зоне боевых действий под своим контролем, после того как сегодня утром они отразили часовую атаку сепаратистов, написали представители армии на Facebook. Десять мирных жителей были убиты и девять ранены сегодня в Донецке, сообщили представители городского совета на своем веб-сайте. Снаряд разорвался в нескольких метрах от школы, где находилось 70 детей, говорилось в сообщении.

Эти случаи насилия противоречат комментариям президента Петра Порошенко, который на прошлой неделе сказал, что худшее в этой войне уже позади, в то время как Украина сосредоточилась на выборах, которые должны состояться в следующем месяце, обеспечении поставок газа и подготовке заявки на вступление в Европейский Союз. Россия, которая отрицает свою причастность к войне, заявила, что хочет нормализовать отношения с ЕС и США, после того как против нее были введены санкции.

«Поддерживать режим прекращения огня изначально казалось непростой задачей, учитывая наличие такого большого количества бронетехники и нерегулярных формирований с обеих сторон», – Тим Эш, лондонский экономист в Standard Bank Group Ltd, написал сегодня в электронном письме.

Хотя повстанцы продолжают обстреливать позиции украинских военных, за последние сутки погибших не было, Андрей Лысенко сообщил сегодня в Киеве журналистам. В Украину должны доставить беспилотники, которые помогут контролировать соблюдение перемирия, сказал он.

Российские солдаты

Российские войска и военная техника по-прежнему находятся в Украине, а граница между двумя странами остается незащищенной, по словам посла США в Украине Джеффри Пайетта, который написал сегодня в Twitter, что Россия и сепаратисты должны соблюдать перемирие.

После того как две стороны конфликта в белорусской столице Минске достигли соглашения о прекращении огня, они договорились о создании 30-километровой буферной зоны между правительственными силами и повстанцами, а также об обмене заключенными.

В результате конфликта погибли более 3500 человек и, по меньшей мере, 615 000 покинули свои дома, по оценкам ООН. Девять украинских солдат были убиты два дня назад, это самые большие потери украинской армии с начала перемирия 5 сентября.

Боевые действия нанесли удар и по российским активам. Рубль упал до рекордного минимума по отношению к доллару, потеряв 0,1 %, после того как ИТАР-ТАСС сообщил, что советник президента Сергей Глазьев поддерживает идею о контроле за движением капитала.

Украинская гривна, которая в этом году демонстрирует самые худшие показатели среди мировых валют, упала на 0,1 %, после того как премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что его правительство и государственная энергетическая компания НАК «Нафтогаз» начали выплату еврооблигаций на сумму 1,6 млрд. долл.

Санкции останутся

Хотя страны-члены ЕС отложили создание зоны свободной торговли с Украиной до 2016 г. по настоянию России, они быстро отказались от ослабления санкций. Российское правительство попросило Центральный банк рассмотреть вопрос о предоставлении банкам валютных свопов, сообщалось на сайте правительства. Компании, которых коснулись санкции, в том числе государственная нефтедобывающая компания «Роснефть» и производитель газа ОАО «НОВАТЭК» попросили о помощи.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его страна не изменит свою позицию относительно Украины, чтобы добиться отмены санкций. Украина обвиняет Россию в разжигании беспорядков возле их совместной границы с целью предотвратить её вступление в НАТО и ЕС после свержения бывшего президента Виктора Януковича, союзника Владимира Путина.

Путин заявил о необходимости защитить русскоязычное население Крыма, оправдав этим присоединение черноморского полуострова к России в марте. Сегодня вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что по той же причин его страна будет вынуждена защитить своих граждан в сепаратистском регионе Молдовы Приднестровье, как сообщила служба новостей «Интерфакс».

«Долгий путь»

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что небольшое ослабление конфликта в последние недели не является причиной для отмены санкций.

«Пока я не вижу никаких изменений в позиции России», – сказала она журналистам в Берлине два дня назад. «Иногда в истории нужно быть готовым к долгому пути, и не спрашивать после четырех месяцев, имеет ли смысл по-прежнему придерживаться наших требований».

Меркель, выступая вчера в Гросс-Герау, Германия, сказала, что хотя ей хотелось бы оставить открытой возможность для диалога с Кремлем, невозможно вернуться к привычному сотрудничеству с Россией, учитывая ситуацию в Украине.