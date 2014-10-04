Дело о расстрелах на Майдане: суд постановил арестовать экс-беркутовца Садовника
Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание командира роты специального назначения ПМОП "Беркут" Дмитрия Садовника.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.
При этом, уточняется, что ГПУ подала ходатайство о задержании объявленного в розыск подозреваемого.
"Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины, и предоставил разрешение на задержание командира роты специального назначения ПМОП «Беркут», который подозревается в причастности к расстрелу участников акций протеста на ул. Институтской в городе Киеве. Розыск подозреваемого Генеральной прокуратурой поручен Службе безопасности Украины с привлечением подразделений МВД Украины", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, вчера Садовник в очередной раз не пришел на слушание своего дела.