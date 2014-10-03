Климкин два часа общался с российскими интернет-пользователями
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообщался онлайн с пользователями коллективного блога www.d3.ru.
Об этом пишет ТСН.
Вместо запланированных 40 минут министр больше двух часов отвечал на вопросы пользователей, абсолютное большинство которых было из России. Но также задавали вопросы пользователи из Казахстана и Украины.
Во время общения министр, в частности, заявил, что без России конфликта на востоке Украины не было бы, поэтому без нее урегулирование конфликта невозможно. В очередной раз Климкин сказал, что Украина, как и весь мир, не согласится на аннексию Крыма.
Читайте такжеУкраина готовит иски против Росии в международные суды - Климкин
Отвечая на вопрос об ответственности нарушения Будапештского меморандума, Климкин сказал: "Ответственность все стороны Будапештского меморандума несут только политическую. Конечно, в 1994 году Украине можно было настаивать на юридически обязывающих гарантиях безопасности. Но, вообще, в обществе порядочных людей слово джентльмена тоже кое-что значит. А иногда оно означает все. Ибо репутация дороже любой подписи".
Павел Климкин сказал, что с несогласными с нынешней властью на юго-востоке Украины нужно вести диалог, но с "террористами, которые вооружены до зубов, грабят, берут заложников, пытают и убивают людей, прикрываются детьми и стариками, разговаривать сложно".
Насчет курса внешней политики Украины министр иностранных дел сказал, что наша страна "должна стать ключевой европейской державой и членом ЕС с глобальными амбициями. Мы будем чувствовать себя комфортно и уверенно на континенте и в нашем очень быстро меняющемся мире. Но для этого всем нам придется много и хорошо поработать".
Читайте такжеПутин обещает не блокировать интернет, но "экстремистские" сайты будут закрывать
После интернет-общения украинский МИД и его глава заверили, что и в дальнейшем будут работать над тем, чтобы самые разнообразные аудитории в России получали объективную информацию об Украине и ее внешней политике.