Климкин два часа общался с российскими интернет-пользователями

Об этом пишет ТСН.

Вместо запланированных 40 минут министр больше двух часов отвечал на вопросы пользователей, абсолютное большинство которых было из России. Но также задавали вопросы пользователи из Казахстана и Украины.

Во время общения министр, в частности, заявил, что без России конфликта на востоке Украины не было бы, поэтому без нее урегулирование конфликта невозможно. В очередной раз Климкин сказал, что Украина, как и весь мир, не согласится на аннексию Крыма.

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Отвечая на вопрос об ответственности нарушения Будапештского меморандума, Климкин сказал: "Ответственность все стороны Будапештского меморандума несут только политическую. Конечно, в 1994 году Украине можно было настаивать на юридически обязывающих гарантиях безопасности. Но, вообще, в обществе порядочных людей слово джентльмена тоже кое-что значит. А иногда оно означает все. Ибо репутация дороже любой подписи".

Павел Климкин сказал, что с несогласными с нынешней властью на юго-востоке Украины нужно вести диалог, но с "террористами, которые вооружены до зубов, грабят, берут заложников, пытают и убивают людей, прикрываются детьми и стариками, разговаривать сложно".

Насчет курса внешней политики Украины министр иностранных дел сказал, что наша страна "должна стать ключевой европейской державой и членом ЕС с глобальными амбициями. Мы будем чувствовать себя комфортно и уверенно на континенте и в нашем очень быстро меняющемся мире. Но для этого всем нам придется много и хорошо поработать".

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После интернет-общения украинский МИД и его глава заверили, что и в дальнейшем будут работать над тем, чтобы самые разнообразные аудитории в России получали объективную информацию об Украине и ее внешней политике.