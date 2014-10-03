В Донецке после обстрелов в двух районах горят дома - горсовет

Об этом сообщается в сводке на сайте городского совета.

"В диспетчерские службы и по телефону 101 от жителей поступают сообщения о разрушениях в результате попадания снарядов и возгораниях 6-ти домов по улице Стратонавтов в Киевском районе, двух домов по улице Айвазовского, одного дома по улице Ершова и дома по проспекту Хрустальному в Куйбышевском районе. Подъехать к местам возгораний пожарные расчеты пока не могут, поскольку там ведутся боевые действия", - сказано в сообщении.

Из-за непрекращающихся обстрелов энергетики не могут приступить к восстановлению поврежденных линий в Куйбышевском и Киевском районах.

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Кроме того, без энергоснабжения Северный водопроводный узел. Без воды остаются жители Киевского и частично Куйбышевского районов Донецка.