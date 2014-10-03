В плену боевиков на Донбассе остаются около 2400 человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Нью-Йорке.

“Мы все еще имеем около 700 военнослужащих и 1700 гражданских лиц, которые остаются в плену или пропали без вести”, - сказал Сергеев.

Он напомнил, что Россия отказывается освободить незаконно задержанных военную летчицу Надежду Савченко и режиссера Олега Сенцова.

По словам Сергеева, Россия не демонстрирует готовность к выполнению своих обязательств в соответствии с Минским протоколом о прекращении огня от 5 сентября.

Дипломат прибавил, что Украина продолжает требовать от России выведения всех ее войск и вооружения с территории Украины, сотрудничества с украинской властью в восстановлении контроля Украины над государственной границей, прекращения поставок оружия и техники на восток Украины, а также освобождения всех заложников.

“Россия никогда не осуждала случаи массовых убийств гражданских лиц террористами, несмотря на существование доказательств массовых захоронений жертв терроризма в Славянске и других городах, освобожденных от них”, - сказал Сергеев.

Читайте такжеСБУ показала карту преступлений против человечности, совершенных боевиками на Донбассе Посол подчеркнул, что Украина решительно намерена провести открытые и беспристрастные расследования всех случаев массовых захоронений и убийств людей, которые имели место на востоке Украины.

По его словам, Украина продолжает призывать международное сообщество усиливать политическое и экономическое давление на Россию.