Школу в Счастье обстреляли из российской винтовки "Выхлоп" - МВД

Об этом сообщила УНИАН начальник пресс-службы областного управления МВД Татьяна Погукай.

По ее словам, именно с этой винтовки во время учебного процесса была обстреляна школа № 56. В целях безопасности все дети были немедленно размещены в бомбоубежище.

Сотрудниками следственно-оперативной группы при выезде на место установлено, что на 1-м этаже в классной комнате разбито стекло, повреждена стена. На месте обнаружена пуля калибра 12,7 мм.

Данный факт зарегистрирован. Проводится проверка.

Также, по словам Погукай,обстрел боевиками города Счастье велся из минометов, автоматических гранатометов «АГС-17», противотанкового оружия.

Читайте такжеРоссия перебросила на Донбасс "Грады", гаубицы и командно-наблюдательные пункты - ТимчукКак сообщал УНИАН, террористы "ЛНР" с вечера 1 октября обстреливают город Счастье.

2 октября с 9:30 велся обстрел блокпоста Вооруженных Сил Украины. В результате обстрела несколько 12-миллиметровых бронебойно-зажигательных пуль попали в здание местной школы. При этом одна пуля попала в кабинет, где проходил урок у 5-го класса. Ученики и учителя не пострадали.

После происшествия все ученики были эвакуированы. С 3 октября занятия в школе прекращены.