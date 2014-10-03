За сутки боевики обстреляли украинских военных более 40 раз из танков и реактивной артиллерии
Российская армия и боевики предпринимали попытки штурма не только аэропорта в Донецке, но и некоторых других опорных пунктов сил АТО.
За минувшие сутки российско-террористические войска 5 раз пытались штурмовать опорные пункты украинских войск возле н.п. Старогнатовка, Невельское, Попасная и 2 раза - аэропорт Донецк. Атаки успешно отбиты, противник с потерями отступил.
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
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"Также зафиксировано более 40 обстрелов террористами и подразделениями ВС РФ позиций украинских войск. Обстрелы производились из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, танков, ПТРК и стрелкового оружия", - отмечает он.
Тымчук уточняет, что обстреляны в частности:
- 4 раза позиции сил АТО в районе н.п. Счастье и Никишино.
- 3 раза по н.п. Смелое, Чернухино, курган Острая Могила, Новомихайловка.
Также атакованы украинские подразделения возле н.п. Новоорловка, Невельское, Трудовское, Пески, Марьинка, Авдеевка, Редкодуб, Трехизбенка.