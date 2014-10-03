Российское гражданство не спасет Януковича от ответственности - СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь председателя СБУ Маркиян Лубкивский, отвечая на вопросы журналистов.

“Никоим образом это не будет препятствием (для расследования). Каждое преступление должно быть расследовано, и все преступники должны быть возвращены в Украину и предстать перед судом”, - сказал Лубкивский.

Читайте такжеКремль отказался комментировать заявления о гражданстве Януковича, Азарова и ПшонкиКак сообщал УНИАН, сегодня советник министра внутренних дел Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook, что президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство семьям Януковича, экс-премьер-министра Украины Николая Азарова и бывшего генпрокурора Виктора Пшонки.

Справка УНИАН. 21 ноября 2013 года Кабинет министров Украины своим распоряжением принял решение прекратить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. В знак протеста против этого в Украине начались массовые акции протеста.

В ночь на 30 ноября 2013 года бойцы спецподразделения МВД «Беркут» жестоко разогнали мирную акцию протеста на Майдане Независимости в Киеве. После этого на улицы вышли сотни тысяч граждан. Массовые акции, которые периодически перерастали в столкновения, в Киеве продолжались до 22 февраля.

По данным Министерства здравоохранения, с 30 ноября 2013 года в Украине погибли и умерли более 100 участников противостояний, были ранены сотни людей.

22 февраля Верховная Рада приняла постановление "О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий".

Против Януковича, Пшонки и ряда других бывших чиновников открыто уголовное производство о массовых убийствах мирных граждан. Януковича объявлен в международный розыск.

Кроме того, против ряда высокопоставленных чиновников времен Януковича открыто уголовные производства по фактам отмывания средств и вывода капиталов.