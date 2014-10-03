Кандидаты на выборах впервые должны стремиться обещать реальное - эксперт

Так считает директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей Голобуцкий. "Я живу на Подоле, поэтому к кандидатам по избирательному округу №220 у меня личный интерес. С сегодняшнего дня уже изучаю борды с лозунгами претендентов на мандат. В целом могу констатировать, что все довольно оригинально и где-то даже правдиво", - сказал эксперт.

По словам Голобуцкого, впервые кандидатам для победы нужно строить кампанию на реальных обещаниях и своих фактических профессиональных возможностях, пишет ТСН.

"Ну, разве что для Ивана Фищенко могли постараться сделать фотосессию поприятнее. Нельзя же до такой степени полагаться на рейтинг партии (Блока Петра Порошенко). Донбасский миллионер Константиновский более прямолинеен в лозунгах: "Продал ролс-ройс, пошел на фронт". Просто и ясно. И уже совсем другое дело, насколько это сильный аргумент, чтобы доказать свою профпригодность как законодателя. Аналогичная ясность и с бордами экономиста Александра Савченко, которые гласят: "Хочешь доллар по 8 грн.? Голосуй "за!". И, пожалуй, даже есть какие-то основания верить, что квалификации "отца гривны" достаточно для хоть какой-то стабилизации национальной валюты. Похоже, впервые для победы кандидатам необходимо опираться на реальную базу собственных навыков и возможностей, чтобы иметь шанс на победу", - заключил эксперт.