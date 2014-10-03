За сутки боевики обстреляли 8 населенных пунктов под Донецком

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"В течение прошлых суток наибольшая активность террористов зафиксирована в районах Донецкого аэропорта, в самом Донецке и прилегающих к нему Авдеевке, поселке Пески и Оленевка, под Дебвльцевим и вокруг него неподалеку Никишено, Малоорловки, Редкодуба, возле города Попасная. В этих районах боевики не прекращали огневых атак с применением артиллерии , минометов и установок систем залпового огня, гранатометов и стрелкового оружия",- сказал Андрей Лысенко.