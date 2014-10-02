Великобритания в ближайшее время рассмотрит ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как отмечается в сообщении, Чалый проинформировал собеседников о последних событиях на Донбассе и преданность Украине процессу мирного урегулирования. При этом он подчеркнул, что все стороны должны неукоснительно выполнять договоренности, достигнутые в Минске, в частности относительно двустороннего режима прекращения огня, контроля за границей, вывода российских войск, освобождения заложников и интенсификации деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в частности привлечение на ее нужды беспилотных летательных аппаратов для мониторинга и верификации.

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Лапсли выразил поддержку усилиям Украины по мирному урегулированию. Также он отметил, что Украина имеет значительный экономический потенциал и призвал продолжать борьбу с коррупцией с целью создания надлежащего климата для увеличения иностранных инвестиций в украинскую экономику.

Заместитель главы администрации президента Украины подчеркнул, что за последние месяцы Украине удалось сделать решительные шаги вперед в восстановлении Вооруженных Сил и обеспечении собственной безопасности. Он выразил убеждение, что Украина ускоренными темпами сможет провести реформирование сектора безопасности, что является одним из приоритетов представленной Президентом Украины Петром Порошенко «Стратегии реформ-2020».

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Чалый ознакомил британскую делегацию с внутригосударственными механизмами имплементации в Украине Соглашения об ассоциации с ЕС и выразил надежду, что Великая Британия не будет медлить с ратификацией Соглашения в национальном парламенте. Лапсли сообщил, что этот вопрос в ближайшие месяцы будет вынесен на обсуждение парламента Великобритании.

На встрече также присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Саймон Смит, подчеркивается в сообщении.