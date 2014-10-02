Великобритания в ближайшее время рассмотрит ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС
Заместитель главы администрации президента Украины Валерий Чалый провел встречу с делегацией Секретариата по глобальным и европейским вопросам Кабинета Министров Великобритании во главе с Директором Секретариата Ангусом Лапсли.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Как отмечается в сообщении, Чалый проинформировал собеседников о последних событиях на Донбассе и преданность Украине процессу мирного урегулирования. При этом он подчеркнул, что все стороны должны неукоснительно выполнять договоренности, достигнутые в Минске, в частности относительно двустороннего режима прекращения огня, контроля за границей, вывода российских войск, освобождения заложников и интенсификации деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в частности привлечение на ее нужды беспилотных летательных аппаратов для мониторинга и верификации.
Читайте такжеНа востоке Украины остаются сотни российских военнослужащих - НАТО
Лапсли выразил поддержку усилиям Украины по мирному урегулированию. Также он отметил, что Украина имеет значительный экономический потенциал и призвал продолжать борьбу с коррупцией с целью создания надлежащего климата для увеличения иностранных инвестиций в украинскую экономику.
Заместитель главы администрации президента Украины подчеркнул, что за последние месяцы Украине удалось сделать решительные шаги вперед в восстановлении Вооруженных Сил и обеспечении собственной безопасности. Он выразил убеждение, что Украина ускоренными темпами сможет провести реформирование сектора безопасности, что является одним из приоритетов представленной Президентом Украины Петром Порошенко «Стратегии реформ-2020».
Читайте такжеПорошенко призвал Австрию ускорить ратификацию СА Украины с ЕС
Чалый ознакомил британскую делегацию с внутригосударственными механизмами имплементации в Украине Соглашения об ассоциации с ЕС и выразил надежду, что Великая Британия не будет медлить с ратификацией Соглашения в национальном парламенте. Лапсли сообщил, что этот вопрос в ближайшие месяцы будет вынесен на обсуждение парламента Великобритании.
На встрече также присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Саймон Смит, подчеркивается в сообщении.