Яценюк рассказал, при каких условиях американцы захотят вкладывать деньги в Украину

Об этом он сказал журналистам в аэропорту "Борисполь" в пятницу, 26 сентября, по итогам рабочего визита в США, пишет Украинская правда.

Яценюк сообщил, что во время визита в Нью-Йорк провел ряд встреч с представителями ключевых мировых банков и деловых кругов США.

"Мы ожидаем инвестиций в украинскую экономику, но есть две ключевые предпосылки для восстановления инвестиций и для участия американских компаний в приватизации", - отметил он.

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"Первое и главное условие - это мирный процесс, который заключается в отводе российских военных и русских террористов с украинской территории, восстановлении Украиной контроля и остановке поставок оружия со стороны РФ. То есть, это первый шаг, который может служить для дальнейшего мирного урегулирования ситуации в Украине", - добавил глава правительства.

Еще одна предпосылка, по его словам, - формирование "реформистской коалиции" после выборов в парламент.

"Объективно, что иностранные инвесторы ожидают проведения выборов. После проведения выборов наши западные партнеры хотят увидеть мощную, сильную, реформистскую коалицию, которая возьмет на себя ответственность за проведение европейских реформ и за имплементацию Соглашения между Украиной и ЕС", - сказал Яценюк.

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Он также напомнил, что 24 сентября под председательством президента США Барака Обамы состоялось заседание Совета безопасности ООН, на котором была принята резолюция о борьбе с терроризмом.

"Украина также была страной, которая внесла проект этого решения. И по нашему убеждению, это решение касается также и Востока Украины, а именно террористов, которые поддерживаются Российской Федерацией", - отметил премьер.

"Россия, которая проголосовала за эту резолюцию, обязана остановить финансирование террористов, как это предусмотрено резолюцией Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Также Россия обязана остановить поток террористов, которые идут именно с российской границы на территорию Восточной Украины", - подчеркнул он.