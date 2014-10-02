В районе Донецка российские войска и боевики проводят перегруппировку

Из района, прилегающего к аэропорту, отведены все подразделения регулярной армии РФ, за исключением танкистов и корректировщиков артиллерийского огня, которые «интегрированы» в подразделения местных боевиков.

В этом районе продолжают действовать отряды местных террористов. В их составе создано подразделение (боевики именуют его «ескадрильей») разведывательных БПЛА, которыми управляют российские специалисты. БПЛА в основном используются для корректировки минометного огня.

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При этом российские войска пытаются скрывать от местных боевиков информацию относительно своих действий. В частности, среди террористов были распространены слухи о выводе в Россию всех российских подразделений, которые действовали в районе Донецка. Но на самом деле их передислоцировали в район н.п.Горловка и Комсомольское.

В то же время «комендант Донецка» от «ДНР» обнародовал приказ о запрете фото - и видеосъемки, включая съемку мобильными телефонами) позиций и вооружение боевиков и российских войск, а также лиц террористов и российских военных. Нарушителей этого запрета должны немедленно арестовывать.

В район н.п.Горловка из России прибыл груз переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). Это «последний штрих» в создании российско-террористическими войсками эшелонированной системы ПВО в этом районе.

На территорию Донбасса, контролируемую террористами, продолжают прибывать наемники из РФ. В Луганске здание областного управления СБУ освобождено от местных боевиков, отныне здесь располагается подразделение наемников кавказской внешности (местные именуют прибывших «чеченцами»). Боевики этого подразделения рассчитываются в местных магазинах новенькими купюрами номиналом в 100 и 200 грн.

В Луганске руководством «ЛНР» создана система «квартальных» - уполномоченных лиц террористов, которые контролируют отведенные им жилые микрорайоны. Сейчас «квартальные» сообщают местным жителям, что пенсии в «ЛНР», которые якобы будут виплачивать в ближайшем будущем, не будут превышать 1 тыс. грн, и предлагают выезжать оформлять и получать украинские пенсии на территорию, контролируемую властями.

Кстати, процесс получения местными жителями, проживающих на контролируемой боевиками территории, пенсий за пределами региона, получил изрядных масштабов. В городах, контролируемых «ЛНР» и «ДНР», не работают украинские банковские учреждения и структуры Пенсионного фонда, поэтому местные пенсионеры массово едут за пределы региона для получения пенсий, а затем возвращаются обратно.

Руководство «ДНР» обратилось к российскому руководству с просьбой передать «на нужды республики» гривневую массу, захваченную оккупантами в Крыму. По нашим данным, запрос оформлен на сумму в 3,5 млрд. грн.

Продолжается вывоз из шахт на территориях, контролируемых боевиками, и оборудования. Зафиксировано вывоз оборудования из шахты им.Калинина (г.Донецк), включая трансформаторы и подъемно-транспортное оборудование. Грузы вывозятся в направлении н.п.Макеевка, дальнейшая их судьба неизвестна.