Обама поручил выделить дополнительную помощь Украине
23:51, 30 сентября 2014Политика
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Президент США Барак Обама поручил госсекретарю Джону Керри изучить вопрос о целесообразности предоставления Украине и еще девяти иностранным государствам американской помощи на общую сумму $123 млн.
REUTERS
Об этом сообщила во вторник пресс-служба Белого дома, не уточнив, какое содействие и в каком объеме может получить каждая из стран, сообщает ИТАР-ТАСС.
Принять окончательное решение о том, "важно ли это для интересов безопасности Соединенных Штатов", предстоит госсекретарю Керри.
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Обама передал ему такие полномочия в соответствии с американским законом о предоставлении помощи иностранным государствам от 1961 года.
В перечне тех, кто может в этот раз получить дополнительную помощь, Украина стоит на первом месте. В список также входят Тунис, Гондурас, Сальвадор, Гватемала, Коста-Рика, Панама, Нигерия, Албания и Вьетнам.
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