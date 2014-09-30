Обама поручил выделить дополнительную помощь Украине

Об этом сообщила во вторник пресс-служба Белого дома, не уточнив, какое содействие и в каком объеме может получить каждая из стран, сообщает ИТАР-ТАСС.

Принять окончательное решение о том, "важно ли это для интересов безопасности Соединенных Штатов", предстоит госсекретарю Керри.

Читайте такжеОбама: Россия продолжит поставлять газ Украине

Обама передал ему такие полномочия в соответствии с американским законом о предоставлении помощи иностранным государствам от 1961 года.

В перечне тех, кто может в этот раз получить дополнительную помощь, Украина стоит на первом месте. В список также входят Тунис, Гондурас, Сальвадор, Гватемала, Коста-Рика, Панама, Нигерия, Албания и Вьетнам.