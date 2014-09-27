Коломойский не собирается создавать "свою" фракцию в парламенте

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске, передает корреспондент УНИАН.

«Я не планирую создавать в парламенте никаких групп, никаких фракций или групп влияния. Я государственный чиновник. Президент сказал, что оставляет меня на нынешней должности и не собирается меня увольнять. Я действую в рамках парламентского процесса, к которому мы привыкли», - сказал Коломойский.

Читайте такжеКоломойский собирается объединить украинцев, которые потеряли свои инвестиции в Крыму

Он также добавил, что не намерен занять пост премьер-министра Украины.

По словам Коломойского, он является руководителем ОГА и подотчетен президенту и Кабинету министров.

«Возникает вопрос, зачем мне фракция в парламенте. Я не против политики главы государства, я поддерживаю его политику. Парламент является соответствующей политической силой. Я также не против политики правительства. Если я «за» в этих вопросах, то зачем создавать новый политический проект? На всякий случай? Я не привык так действовать», - добавил он.

Вместе с тем Коломойский отметил, что при желании мог бы зарегистрировать партию единомышленников и пойти на выборы в Верховную раду, «набрав, возможно, 5 процентов голосов, а возможно, и больше». Но подчеркнул, что не видит смысла этого делать.

Напомним, ранее на пресс-конференции Президент Украины Петр Порошенко заявил, что доволен работой главы днепропетровской ОГА.

"Я считаю, что Коломойский выполняет функции главы ОГА эффективно, менять его не собираюсь", - сказал Порошенко.