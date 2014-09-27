Боевики продолжают обстреливать силы АТО, самая тяжелая ситуация - под Дебальцево

Наиболее напряженная ситуация сложилась вблизи Дебальцево. Боевики неоднократно обстреливали наши блок посты в Малоорловке, Попасной, на кургане Острая Могила, штурмовали Некишино, сообщает пресс-центр АТО.

В районе Мариуполя силы АТО полностью контролируют ситуацию, обеспечивают безопасность жителей приморского города. Также под контролем сил АТО стратегический объект - Донецкий аэропорт.

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Боевики продолжают наносить бедствия жителям Донбасса и уничтожать инфраструктуру региона.

Так, в результате минометного обстрела н.п. Счастье со стороны н.п. Веселая Гора, разрушениям подверглись городская больница и несколько гражданских сооружений, погибла 1 женщина и ранены 16 местных жителей, из них трое - в тяжелом состоянии.