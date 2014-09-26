МВД не имеет права контролировать местонахождение депутатов по делу о поездке в РФ

Напомним, по данному факту Главное следственное управление МВД открыло уголовное производство.

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"На сегодняшний день мера пресечения свободы им не избрана, соответственно, мы не контролируем их местонахождение, поскольку нет на это процессуальных оснований", - сказал первый заместитель начальника Главного следственного управления МВД Александр Вакуленко, отметив, что пока не определена Генпрокуратурой подследственность того правоохранительного ведомства, которое в дальнейшем будет расследовать дело.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября Главное следственное управление МВД открыло уголовное дело по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Подследственность этого дела должна определить Генпрокуратура.