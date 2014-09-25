МВД открыло дело по факту участия депутатов Рады в заседании российской Думы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

По его словам, в главное следственное управление МВД поступило обращение председателя Верховной Рады Украины Александра Турчинова относительно участия 17 сентября определенной группы народных депутатов в заседании Госдумы РФ и их встречи с председателем Госдумы Сергеем Нарышкиным.

По мнению Турчинова, сказал Шкиряк, указанные депутаты, таким образом, коверкая украинский парламентаризм, поддержали российский режим, что связано с вооруженной агрессией России против Украины.

Читайте такжеТурчинов предлагает лишить зарплаты «депутатов-предателей», которые посетили Госдуму“По факту участия народных депутатов Украины в заседании Госдумы главное следственное управление МВД открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет)”, - сказал Шкиряк.

Он отметил, что сведения об открытии уголовного производства внесены в Единый реестр досудебных расследований. И пока в известность поставлена Генпрокуратура, которая должна определить подследственность этого дела - какой орган будет его вести - СБУ или МВД.

Также Шкиряк отметил, что в МВД имеют надежду, что “соответствующие люди, которые призывают к нарушению территориальной целостности Украины и поддерживают терроризм и агрессию со стороны РФ, будут наказаны, несмотря на депутатский мандат и должности”.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Турчинов обратился к правоохранительным органам с просьбой дать оценку деятельности 24 народных депутатов Украины, которые ездили с визитом в Государственную думу РФ.

Турчинов заявил, что считает поездку этих народных депутатов из группы «За мир и стабильность» в Госдуму России неуважением к Украине и предательством.

Депгруппа «За мир и стабильность» была создана в Верховной Раде в начале июля. В нее вошли бывшие «регионалы» и коммунисты.

23 сентября Турчинов внес на рассмотрение парламента проект постановления о лишении «депутатов-предателей», которые 17 сентября с.г. приняли участие в работе Госдумы РФ, права участия в пленарных заседаниях и заработной платы за дни неучастия в работе комитетов, комиссий и фракций парламента.

«17 сентября 2014 года группа народных депутатов Украины - членов депутатской группы «За мир и стабильность» встретились со спикером Госдумы Российской Федерации Сергеем Нарышкиным и приняли участие в ее заседании, где продемонстрировали свою коллективную позицию, которая фактически сводилась к поддержке нынешнего российского правящего режима, который развязал и продолжает агрессию против Украины. Благодаря их усилиям, история украинского парламентаризма пополнилась новой черной страницей. Своими действиями, совершенными под сомнительным тезисом о миротворческой миссии, они опозорили украинский парламентаризм и предали народ Украины, который стал жертвой неспровоцированной агрессии со стороны авторитарной России», - говорится в проекте постановления.