Турчинов предлагает лишить зарплаты «депутатов-предателей», посетивших Госдуму

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя ВР.

«17 сентября 2014 года группа народных депутатов Украины - членов депутатской группы «За мир и стабильность» встретились со спикером Госдумы РФ Сергеем Нарышкиным и приняли участие в ее заседании, где продемонстрировали свою коллективную позицию, которая фактически сводилась к поддержке нынешнего российского правящего режима, который развязал и продолжает агрессию против Украины. Благодаря их усилиям, история украинского парламентаризма пополнилась новой черной страницей. Своими действиями, совершенными под сомнительным тезисом о миротворческой миссии, они опозорили украинский парламентаризм и предали народ Украины, который стал жертвой неспровоцированной агрессии со стороны авторитарной России», - говорится в проекте постановления.

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Также Турчинов обратился в Генеральную прокуратуру Украины, Министерство внутренних дел и Службу безопасности Украины с просьбой «дать правовую оценку предательской деятельности, содействию сепаратизму и агрессии против Украины со стороны этих народных депутатов».

Как сообщалось, 17 сентября российский парламент посетили 24 депутата Верховной Рады Украины, которые входят в состав группы "За мир и стабильность".

Турчинов заявил, что считает поездку народных депутатов из группы «За мир и стабильность» в Госдуму России неуважением к Украине и предательством.

Депгруппа «За мир и стабильность» была создана в Верховной Раде в начале июля. В нее вошли в основном бывшие «регионалы».