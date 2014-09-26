Die Welt: Европа хочет знать, продолжит ли Россия поставки

В своей статье «Европа хочет знать, продолжит ли Россия поставки», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt, Флориан Эдер пишет, что Украина не возлагает больших надежд на газовые переговоры с Россией в пятницу в Берлине: «Я не ожидаю, что Россия изменит свою позицию», сказал Юрий Витренко, топ-менеджер украинской энергетической компании «Нафтогаз». «Мы знаем, когда российская сторона будет охотнее всего вести переговоры: ближе к Новому году, когда будет холодно». И тогда зависимость Украины от российского газа станет наиболее ощутимой.

Спор между Украиной и Россией разворачивается вокруг неоплаченных счетов с одной стороны, и требований гораздо больше, чем рыночная цена, с другой. Одни хотят дешево покупать, другие – дорого продавать, ситуация могла бы быть настолько простой, если бы переговоры проводились между деловыми партнерами, а не политическими оппонентами. Но газовый спор - политический и потому очень запутанный. Обе стороны – «сложные партнеры», сказал комиссар ЕС по энергетике Гюнтер Эттингер во время визита в Киев на этой неделе.

Он ведет переговоры. Украинская сторона не питает никаких иллюзий относительно шансов на сделку, и уж тем более на справедливую сделку, между деловыми партнерами: «Россия использует газ в качестве оружия», сказал Витренко. «Военная терминология в этих переговорах вполне уместна».

Он также хорошо знает о предстоящих трудностях в ближайшие месяцы: «Можно с уверенностью сказать, что зимой сложно придется», сказал Витренко. «Пережить зиму» - это один из приоритетов правительства, о чем свидетельствует план действий премьер-министра Арсения Яценюка.

«Россия планирует зимой отрезать транзит через Украину», заявляет он. Речь идет о надежности транзита через Украину, которой самой необходимо 50 миллиардов кубометров природного газа в год и половину из этого закупают в России. И речь идет о надежности поставок в Европу. Украина является крупнейшим транзитером российского газа, 70 млрд кубометров – больше половины всех поставок российского Газпрома – проходит через Украину. «А что если? Если Украина не выполнит функцию транзитера или Россия не захочет продолжить поставки?», спрашивает Эттингер.

Эттингер давно отложил цель

У Эттингера есть еще больше четырех недель в качестве комиссара по энергетике, если формирование новой комиссии пойдет по плану, четыре решающие недели, чтобы найти ответ на вопрос, который он сам задал. Это одновременно напоминание, требование и выражение реализма, когда он заявляет, что не хочет принимать участие в игре временно: «Или мы договоримся с Россией прежде, чем я получу новый портфель. Или мы должны готовиться к худшему, но и это мы преодолеем».

Европа сейчас хочет знать, будет ли Россия поставлять газ, и предварительное соглашение в споре между Москвой и Киевом было бы достаточным знаком. Эттингер, который является посредником в переговорах, так или иначе цель давно отложил.

Речь идет о «временном решении» о поставках и вариантах предварительной цены, так как Россия и Украина больше не считают возможным принять окончательное соглашение путем переговоров. Арбитражный суд в Стокгольме должен принять решение, отвечающее требованиям рынка. Это может занять год.

Россия пытается воспользоваться зависимостью

Зима приходит быстрее. В течение многих месяцев специалисты Эттингера подвергали систему газоснабжения в 28 странах ЕС стресс-тестам, если наступит «худший случай». На следующей неделе, комиссар доложит о результатах, министр энергетики и затем главы правительств будут обсуждать то, как справится с прекращением поставок.

«Газ – это ахиллесова пята», говорит Эттингер. Газовые хранилища в ЕС в настоящее время заполнены, Украина закачивает в свои то, что удается получить. 16 млрд кубометров, по данным «Нафтогаза», есть в украинских хранилищах, 20 млрд – в немецких. 80 млрд кубометров газа есть во всем ЕС. «С этим можно спокойно пережить зиму», сказал Эттинег – при чем, средний показатель по Европе мало что говорит о ситуации в отдельно взятых странах.

Испания и Португалия вообще не закупают газ из России, а страны Балтии и Польша, напротив, по-прежнему зависят в большей степени, чем Германия, от Газпрома. Россия пытается использовать это в своих целях: «28 частей рынка ЕС понравились бы Газпрому больше всего», сказал Эттингер, части рынка со своими ценами и запретом внутренней торговли в ЕС, что противоречит принципам внутреннего рынка.

В рамках этой стратегии запланирован газопровод «Южный поток» в Южную Европу с конечным пунктом в Австрии. По мнению комиссии, это также несовместимо с правилами внутреннего рынка. Но Россия приблизилась к цели, сделать Украину ненужной в качестве транзитера.

Чем холоднее, тем больше потребность

Но до долгосрочной стратегии придет зима. Чем холоднее, тем больше потребность: время, по крайней мере до зимнего солнцестояния, играет на руку России. Чем больше ограничения в странах ЕС, тем более вероятно, что фронт Запада против российской агрессии в Украине будет ослабевать.

«Россия попытается выставить Украину как ненадежного партнера, чтобы солидарность ЕС в отношении Киева распалась», сказал Эттингер. От жестких энергетических санкций против России ЕС до сих пор отказывался, цель Эттингера в том, чтобы санкции не затронули «газовую политику» - с обеих сторон, также с российской.

Недавно ЕС пошел на некоторые уступки России. Торговое соглашение между Украиной и ЕС, которое так мешает Москве, не сразу вступит в силу. Нашли ли эти знаки отклик в Москве?

Оптимизм Эттингера по поводу переговоров при представительстве комиссии ЕС в Берлине в эту пятницу понятен. «Если дойдет до разумной стратегии переговоров, тогда может быть и прагматичное решение».