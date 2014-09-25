Донецкий аэропорт превратился в Брестскую крепость, которая держит удар боевиков (видео)

21:14, 25 сентября 2014
Политика
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Украинские военные продолжают удерживать аэропорт в Донецке, несмотря на активные попытки штурма боевиков.

Верхніх поверхів майже незалишилося / ТСН

В самом эпицентре украинских военных мало, но они не сдаются боевикам, еще и контратакуют,удерживая важный для украинских войск объект.

Об этом с места событий передает корреспондент ТСН.

Перемирие обошло Донецкий аэропорт стороной, его бомбят постоянно.

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С самого утра не прекращаются артиллерийские обстрелы Донецкого аэропорта, и сегодня утром вражеская пехота с трех сторон надвигается на подразделения украинских военных, которые базируются в аэропорту.

Но день прошел более-менее спокойно: на данный момент нет раненых и погибших. Атмосфера очень патриотическая - многие пришли сюда, чтобы увидеть победу Украины.

Корреспондент отметил, что от аэропорта осталась сплошная руина, верхних этажей фактически нет, он напоминает обстрелянную Брестскую крепость.

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