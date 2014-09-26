Украина закрыла четверть КПП с РФ и готовится завершить первый этап строительства "Стены"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

"3 сентября на заседании правительства был представлен План действий "Восстановление". В рамках Плана начат проект "Стена". Премьер-министр Аресний Яценюк подчеркнул, что речь идет о полном переоборудовании государственной границы между Украиной и Российской Федерацией. На реализацию проекта "Стена" Правительство уже выделило 100 млн грн. Начаты работы по строительству инженерных сооружений, первый этап работ планируется завершить 30 сентября", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что с целью обеспечения безопасности временно прекращено движение через 16 из 65 существующих пунктов пропуска государственной украинско-российской границы.