Кабмин выделил еще 235 миллионов гривень на реализацию проекта "Стена"

09:56, 21 сентября 2014
Политика
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Кабинет министров Украины выделил 235 миллионов гривен из средств, предоставленных Евросоюзом, на обустройство и укрепление государственной границы.

Фото ГПС

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на постановление правительства.

"Согласно части шестой статьи 23 Бюджетного кодекса Украины передать бюджетные назначения…по программе "Реализация программ помощи Европейского союза" в сумме 235 047,4 тыс. гривен…министерству внутренних дел…для осуществления мероприятий, направленных на обеспечение безопасности государственной границы", - говорится в постановлении правительства.

Также отмечается, что источником поступления средств является второй транш соглашения о финансировании программы "Поддержка секторальной политики управления границей в Украине". 

Читайте такжеУкраина начала строить оборонительную стену на российской границе В соответствии с документом, Министерство внутренних дел обязано согласовать передачу средств с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета.

Напомним, 12 сентября Кабмин выделил первые 100 млн грн на строительство оборонных укреплений на границе.

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