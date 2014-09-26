Совбез ООН оказался неэффективным в решении конфликта в Украине - Коморовский

Об этом он заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, передает ИТАР-ТАСС.

"Совет Безопасности - орган, ответственный за мир, оказался малоэффективным перед лицом конфликтов в Украине и в других регионах мира", - отметил Коморовский

По мнению польского лидера, это происходит "из-за норм его функционирования".

"Без корректировки этих правил нам грозит дальнейшее погружение в бессилие", — подчеркнул он.

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"Мы надеялись, что благотворность завершения разделения в Европе и логики имперских сфер влияния охватит и другие страны и народы, что они смогут сами решать свою судьбу в соответствии с нормами демократии и строить свою жизнь в мире и благополучии. Также мы надеялись на демократическую модернизацию России. Однако то, что произошло в Восточной Европе полгода назад, разбило эти надежды и создало угрозу для безопасности на нашем европейском континенте. В нашей части Европы люди снова задаются вопросом, как долго война, как метод достижения политических целей, будет реальностью в Европе. Мы не можем согласиться на жестокость и грубость в международной жизни", - добавил он