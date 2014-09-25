Самоназначенные выборы на Донбассе не будут признаны - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время пресс-конференции.

Президент не исключил, что сможет посетить Донбасс сразу после местных выборов. ”Выборы должны состояться 7 декабря, как это было определено в законе”, - подчеркнул он.

Читайте такжеОтдельные районы Донбасса хотят провести выборы 2 ноября”Когда Донецк выберет себе легитимного мэра, который сможет представлять интересы жителей Донецка, я с удовольствием с ними встречусь”, - отметил Порошенко и добавил, что пока ему там не с кем встречаться.

Он также отметил, что выборы в Донецкой и Луганской областях должны быть организованы в полном соответствии с украинским законодательством. В то же время, ЦИК должен оказывать методическую помощь в вопросе выборов, должны присутствовать международные наблюдатели, должно быть обеспечено свободное волеизъявление граждан, а на улицах не должно быть вооруженных людей.

Читайте такжеПорошенко готов к диалогу с избранными в органы власти Донбасса 7 декабря”Любые другие выборы, назначенные самопровозглашенными террористическими организациями, с определенными датами, которые не будут соответствовать украинскому законодательству, без наблюдателей, с нарушением прав украинских граждан, не будут признаны ни Украиной, ни всем миром. И я надеюсь, ни Россией”, - сказал Порошенко.

Он также выразил надежду, что ”дата 7 декабря не будет перенесена”.