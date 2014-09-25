Боевики из "Градов" обстреляли блокпост под Мариуполем, погибли 2 пограничника

Как пишет 0629.com.ua, обстрел производился из систем "Град" по блокпосту в районе микрорайона Восточный и продолжался в течение 20 минут.

В данный момент известно о двух погибших пограничниках. В то же время, по информации медработников, в город доставили двоих раненых, рядового и младшего сержанта.

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