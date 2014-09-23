ЦИК зарегистрировала списки четырех партий

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании.

В избирательном списке ”Народного фронта” - 222 кандидата в народные депутаты.

В первой пятерке списка: премьер-министр Арсений Яценюк, советник министра внутренних дел Татьяна Чорновол, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов, экс-секретарь СНБО Андрей Парубий и командир батальона “Миротворец” Андрей Тетерук.

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В первой пятерке: председатель партии Сергей Тигипко, экс-вице-премьер Валерий Хорошковский, заместитель главы партии «Сильная Украина» Светлана Фабрикант, председатель Запорожского областного отделения «Сильной Украины» Андрей Гамов и генеральный директор инвестиционной компании ConcordeCapital Игорь Мазепа.

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В избирательный список ”Интернет партии Украины” включены 17 кандидатов. В первую пятерку вошли: Дарт Вейдер (директор частного предприятия ”Флексенд” и ООО ”Темная сторона силы”); Император Палпатин (директор ООО ”Палпатин Финансгруп"); Степан Чубакка (ведущий инженер Института технической телефизики НАН Украины); Падме Амидала (временно не работает) и Магистр Йода (директор ”Сайленс Лтд”).