В парламенте депутаты голосуют руками, комиссия считает голоса чрезвычайно быстро

Как передает корреспондент УНИАН, Олийнык все время объявляет, что за закон проголосовали 235 депутатов.

При этих его словах в зале раздается смех, поскольку за такое короткое время нереально подсчитать количество депутатов, которые проголосовали, учитывая то, что в зале, где сидят депутаты от Партии регионов, собрались почти все депутаты.

Кроме того, в сессионном зале все время раздается звон и хорошо не слышно, какие законопроекты ставятся на голосование.

Все законопроекты принимаются без обсуждения.