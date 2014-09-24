Особый статус вне НАТО Украина может получить в ноябре - МИД

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил пресс-секретарь МИД Евгений Перебийнис.

"Сейчас в США предвыборный период, поэтому в ближайшее время заседаний Сената, на которых могло бы быть принято такое решение (статус особого партнера вне НАТО. - Ред.), не ожидается. Ближайшее - в ноябре. Мы рассчитываем, что в ноябре Сенат сможет принять такую ​​резолюцию в целом", - отметил он.

"Во время пребывания президента в Вашингтоне,комитет по иностранным делам Сената одобрил чрезвычайно важную резолюцию, которая еще должна быть проголосована всем сенатом, где говорится о целом ряде мероприятий - как о дополнительных санкциях против России, так и о предоставлении Украине статуса особого партнера вне НАТО. этот вопрос окончательно не снят с повестки дня. Потому, что комитет Сената такое решение принял", - заявил Перебийнис и добавил, что ожидается, что в ближайшие месяцы это решение будет принято всем сенатом.

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Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина уже обладает особым статусом вне военного блока НАТО на уровне сотрудничества с Соединенными Штатами. Порошенко сообщил, что Обама в ответ на просьбу о предоставлении особого статуса, сообщил: "Мой ответ, опять же, будет очень прост. Ответ президента Обамы был "нет".

По словам главы государства, Обама сказал "нет" потому, что у Украины уже есть особый статус на уровне сотрудничества между США и Украиной. Уровень безопасности и обороны сотрудничества намного выше, чем просто статуса крупного, не входящего в НАТО союзника, например, Аргентины.