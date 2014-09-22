Президент Freedom House: США ошиблись, отказав Украине в летальном оружии

Такое заявление сделал президент правозащитной организации Freedom House, бывший заместитель госсекретаря США по вопросам демократии и прав человека Дэвид Кремер во время визита в Киев.

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"Нет сомнений, что президент Барак Обама будет придерживаться позиции - не предоставлять летального оружия. По моему мнению, это ошибка США. Думаю, что мы должны предоставлять средства, которыми украинцы, Украина может себя защищать", - сказал Дэвид Кремер.

Он выразил надежду, что "поддержка в конгрессе относительно летального оружия сможет убедить Белый дом изменить свое мнение".

По его мнению, к вопросу поддержки Украины в США могут вернуться не раньше ноября-декабря. "У нас выборы палаты представителей и одной трети сената в ноябре. И потому в конгрессе будет отпуск, они не будут проводить заседания до конца выборов", - сказал он.

Президент Freedom House также выразил мнение, что в случае принятия закона, предусматривающего предоставление Украине $350 млн на военную помощь, "Барак Обама вряд ли станет ветировать данный закон, мне кажется, он его подпишет". В то же время эксперт отметил, что такую помощь нужно было бы предоставить раньше.

"Если бы НАТО, Запад и США показали больше солидарности, военной, с Украиной, тогда Владимир Путин, скорее всего, отступил бы", - считает эксперт. Он добавил, что "Путин испытывает слабости и возможности, но отступает, когда перед ним стоит подобное оружие".

По его словам, проблема Запада в том, что "мы слишком четко указывали Путину, что мы не будем делать". "Нужно было его поставить в ситуацию, чтобы он всегда думал, что мы будем делать. А мы постоянно говорили, что мы не будем предоставлять летальное оружие", - сказал Дэвид Кремер и добавил, что Запад слишком четко и понятно объяснял все ограничения.

В то же время санкции, отметил Дэвид Кремер, имеют реальное влияние на российскую экономику, но этого недостаточно, чтобы "изменить поведение Путина, его рассуждения".

Как сообщал УНИАН, президент США отказал президенту Украины Петру Порошенко в просьбе о предоставлении оружия.