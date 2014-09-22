Советник Авакова заявил, что третий полупустой гуманитарный конвой охраняли военные ВС РФ

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявляет, что последний так называемый российский гуманитарный конвой отличался от других беспрецедентными мерами охраны.

Об этом он заявил в эфире 5 канала в понедельник вечером, передает Украинская правда.

"Последний гуманитарный конвой отличался от других беспрецедентными мерами охраны. Причем охрана осуществлялась непосредственно спецподразделениями Вооруженных сил Российской Федерации. Террористы даже не допускались к гуманитарному конвою", - подчеркнул Шкиряк.

Читайте такжеСНБО не знает, что привез в Донецк третий "гуманитарный конвой" из России

"Было зафиксировано, что последний гуманитарный конвой пришел практически пустой в Донецк. Конечно, речь может идти не только о доставке высокоточных средств слежения, возможно, наведения огня и разведывательной техники сверхлегкой, но и в том числе о попытке РФ вывести с территории Донецка и области оборудования из украинских оборонных предприятий", - добавил пресс-секретарь министра.

Секретарь СНБО Андрей Лысенко в свою очередь сообщил, что по состоянию на 20:00 обстрелы в зоне АТО не прекращаются. "Однако мы наблюдаем значительное уменьшение интенсивности обстрелов. Наиболее горячими точками пока остаются аэропорт города Донецк и населенный пункт Счастье", - уточнил он.

"В других регионах и направлениях уменьшилось количество обстрелов. Насколько я знаю, до сих пор (с момента подписания Меморандума - УП) ни один человек не погиб", - заявил Лысенко.

Читайте такжеБоевики обстреляли блокпост возле Попасной на Луганщине

Также он отметил, что пока нет подтвержденной информации о переброске российской техники и боеприпасов через Новоазовск.

Однако за прошедшие сутки, отметил Лысенко, воздушных провокаций или залетов на территорию Украины, даже беспилотников РФ не зафиксировано. Также, добавил он, не было пересечения границы с РФ, по крайней мере там, где она контролируется украинскими пограничниками.