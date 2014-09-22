В США рассчитывают, что Путин оставит Донбасс в покое до встречи G20

Об этом сказал министр финансов США Джек Лью в воскресенье после двухдневной встречи глав финансовых ведомств участников G20, сообщает Украинская правда со ссылкой на "The Guardian".

В противном случае, по его словам, России грозит дальнейшая экономическая изоляция.

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"Если к моменту встречи (в ноябре) ситуация не улучшиться, я думаю, что президент Путин услышит непосредственно то, что он сейчас слышит через экономические санкции и другие высказывания: что действия России неприемлемы", - заявил Лью.

"Цель здесь - решить ситуацию, чтобы Россия сделала шаг к отработке решения на дипломатической основе, чтобы Украина могла вернуться к делам самоисцеления и развития своей экономики", - сказал министр финансов США.

Лью заявил, что США и Европа готовились вместе работать над санкциями, "пока Россия продолжает угрожать суверенитету Украины, прямо или косвенно участвуя в боевых действиях там (на Донбассе)".

В субботу министр финансов Австралии Джо Хоккей, который председательствовал на встрече G20 финансов в Кэрнсе, заявил, что участники сошлись в позиции, что Россия должна участвовать во встрече "группы двадцати", чтобы помочь снять геополитические напряженности.