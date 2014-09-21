Из плена в Донецке освобождены еще 28 украинских военных

Об этом он сообщил в Twitter.

"олько что из плена в Донецке освобождено 28 военных 30 и 93 бригад, 40-го батальона и 6 пограничного отряда", - отметил он.

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Напомним, сегодня сообщалось, что представители "ДНР" и украинские силовики провели обмен пленными по схеме "28 на 28". По сообщению, обмен пленными состоялся в районе Константиновки в Донецкой области.

Также напомним, 20 сентября Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Донецке из плена освобождены 35 украинских военнослужащих.