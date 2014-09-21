Из плена в Донецке освобождены еще 28 украинских военных
23:34, 21 сентября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что из плена на востоке Украины освобождены 28 украинских военных.
Из плена в Донецке уволены еще 28 украинских военных / УНИАН
Об этом он сообщил в Twitter.
"олько что из плена в Донецке освобождено 28 военных 30 и 93 бригад, 40-го батальона и 6 пограничного отряда", - отметил он.
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Напомним, сегодня сообщалось, что представители "ДНР" и украинские силовики провели обмен пленными по схеме "28 на 28". По сообщению, обмен пленными состоялся в районе Константиновки в Донецкой области.
Также напомним, 20 сентября Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Донецке из плена освобождены 35 украинских военнослужащих.
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