Новым председателем военного комитета НАТО избран чешского генерала

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны Чехии Яна Пейшека.

Выборы нового председателя состоялись в субботу в конце заседания Военного комитета НАТО в Вильнюсе.

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«Генерал Павел избран в субботу на пост председателя военного комитета НАТО. Он имел поддержку нескольких ключевых членов военного комитета НАТО. Дополнительным аргументом в поддержку генерала был тот факт, что представители стран Центральной и Восточной Европы, пополнивших состав НАТО в последние полтора десятилетия, никогда ранее не избирались на ключевые посты в альянсе», - отметил представитель Минобороны Чехии.

Военный комитет является высшим военным органом НАТО, в его состав входят начальники генштабов стран-членов альянса и гражданский представитель Исландии, не имеющей своих вооруженных сил, но входящей в состав НАТО.

В настоящее время председателем военного комитета является датчанин Кнут Бартелс. Свои полномочия он передаст чешскому коллеге в начале следующего года.

Генералу армии Петру Павелу 42 года. Широкую известность в европейских военных кругах Павел получил во время войны в Югославии, когда, в частности, своими решительными действиями спас из-под обстрела около 40 французских военнослужащих международного контингента.

Позднее генерал Павел работал на разных должностях в структурах НАТО и Евросоюза, в июне 2012 года был назначен начальником генштаба чешской армии. В июле этого года чешское правительство поддержало выдвижение своего генерала на должность в НАТО после консультаций в Брюсселе.

Деятельность председателя военного комитета НАТО и его советников, а их обычно насчитывается около 15 человек, полностью оплачивает страна, представителем которой является председатель.