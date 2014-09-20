Новым председателем военного комитета НАТО избран чешского генерала
Новым председателем военного комитета НАТО избран начальник генштаба чешской армии генерал Петр Павел.
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны Чехии Яна Пейшека.
Выборы нового председателя состоялись в субботу в конце заседания Военного комитета НАТО в Вильнюсе.
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«Генерал Павел избран в субботу на пост председателя военного комитета НАТО. Он имел поддержку нескольких ключевых членов военного комитета НАТО. Дополнительным аргументом в поддержку генерала был тот факт, что представители стран Центральной и Восточной Европы, пополнивших состав НАТО в последние полтора десятилетия, никогда ранее не избирались на ключевые посты в альянсе», - отметил представитель Минобороны Чехии.
Военный комитет является высшим военным органом НАТО, в его состав входят начальники генштабов стран-членов альянса и гражданский представитель Исландии, не имеющей своих вооруженных сил, но входящей в состав НАТО.
В настоящее время председателем военного комитета является датчанин Кнут Бартелс. Свои полномочия он передаст чешскому коллеге в начале следующего года.
Генералу армии Петру Павелу 42 года. Широкую известность в европейских военных кругах Павел получил во время войны в Югославии, когда, в частности, своими решительными действиями спас из-под обстрела около 40 французских военнослужащих международного контингента.
Позднее генерал Павел работал на разных должностях в структурах НАТО и Евросоюза, в июне 2012 года был назначен начальником генштаба чешской армии. В июле этого года чешское правительство поддержало выдвижение своего генерала на должность в НАТО после консультаций в Брюсселе.
Деятельность председателя военного комитета НАТО и его советников, а их обычно насчитывается около 15 человек, полностью оплачивает страна, представителем которой является председатель.