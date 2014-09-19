Боевики отбили часть территории и вооружились "Тюльпанами" (Карта АТО)

В соответствии с картой, Украина потеряла контроль над территорией в районе населенных пунктов Красная Поляна - Лутугнино - Сабовка -Словьяносербськ - Счастье - Первомайск.

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Приблизительные размеры потерянной территории равны около 50 километров в глубину на фронте до 40 километров. Следует отметить, что в сегодняшнем традиционном отчете СНБО никак не прокомментировали это событие. Судя по карте и информации от бойцов батальона "Айдар", которые сообщили об обстреле боевиками города Счастье, рубеж подконтрольной территории сейчас находится на реке Казенный Торец, сообщает ТСН.

На другом фланге АТО возле Донецка продолжаются обстрелы аэропорта. При этом противник активно использует не только артиллерию, а уже начал применять танки. Как сообщают в штабе АТО, силовики успешно отбили все атаки на аэропорт.

И хотя на брифинге СНБО не сообщили о ситуации с силами АТО в районе населенных пунктов Ясиноватая - Дебальцево, на карте от СНБО обозначено шесть боевых столкновений в этом районе. А по данным руководителя "ИС" Дмитрия Тымчука солдат РФ отправляют в Донецк и Дебальцево из района Тельманово и Старабешового. А у Мариуполя боевики и силовики ведут усиленную разведку, готовясь к активным боевым действиям.

По мнению аналитиков наиболее вероятный удар по городу будет наноситься с северо-востока - со стороны населенного пункта Телакивка. На это указывает концентрация сил боевиков с участием регулярных сил армии РФ. Кроме того, Россия продолжает разведывательные полеты в небе над Мариуполем, но кроме привычных БПЛА уже начала использовать традиционные боевые самолеты. "Средства противовоздушной обороны Украины обнаружили два военных самолета ВС РФ, которые на значительной высоте нарушили воздушное пространство Украины на направлении Седово-Мелекино Донецкой области, совершили маневр вдоль украинской береговой линии и вернулись в Россию", - отметил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

Таким образом, авиация РФ осуществила полет боевой пары самолетов на расстояние до 66 километров вглубь территории Украины. Следует отметить, Дмитрий Тымчук заявил, что на Донбасс прибыли две новые ротные тактические группы из России и подразделения спецназа.

Также эксперты зафиксировали на Донбассе появление четырех батарей 240-мм минометов 2С4 "Тюльпан". По штатной организационной структурой в одной батарее находится 4 "Тюльпаны", то есть общее количество помеченных тяжелых самоходных минометов составляет 16 единиц. Это оружие предназначено для уничтожения мощных фортификационных укреплений.

По словам очевидцев, от взрыва 240-милметрового снаряда с "Тюльпана" остается воронка диаметром в 10 метров. Этот самоходный миномет также может вести огонь кассетными и высокоточными боеприпасами.