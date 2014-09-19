Силы АТО отбили очередную попытку штурма Донецкого аэропорта

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО в соцсети.

"Не прекращаются провокации со стороны незаконных вооруженных формирований. Так, ночью были обстреляны блокпосты и опорные пункты в районах населенных пунктов Нижняя Крынка, Победное, Станично-Луганская, Старогнатовка, Гранитное, Пески, Малая Орловка. В очередной раз террористы пытались захватить аэропорт Донецк, но эти попытки были тщетными. Подразделения сил АТО успешно отбили все атаки бандитов на аэропорт", - говорится в сообщении.Читайте такжеТымчук: В случае захвата боевиками аэропорта в Донецке, Россия перебросит на Донбасс боевую авиацию

В штабе также отметили, что сообщение относительно попадания украинских подразделений в окружение не соответствуют действительности и направлены на дестабилизацию ситуации в обществе и дискредитацию руководства АТО.

публикацияПрес-центр АТО.