В Атлантическом Совете Порошенко вручили награду гражданина мира

Выступая перед международной экспертной аудиторией Атлантического Совета США, Глава государства отметил, что посвящает эту награду тем, кто отдал жизнь в борьбе за свободу и демократию.

Петр Порошенко отметил, что Украине сейчас жизненно важна поддержка Соединенных Штатов.

«Украина под угрозой. Наш враг - сильный и лучше подготовлен. Но с вашей поддержкой и силой духа мы победим в этой битве, потому, что правда на нашей стороне», - заявил Президент.

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«Нам нужна консолидированная поддержка наших партнеров, чтобы отразить атаку на наш суверенитет и территориальную целостность», - подчеркнул Глава государства.

Президент также ответил на вопросы членов «Атлантического Совета США».