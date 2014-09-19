В Атлантическом Совете Порошенко вручили награду гражданина мира

04:25, 19 сентября 2014
Политика
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В Вашингтоне Президент Украины Петр Порошенко получил престижную награду «Global Citizen Award» авторитетной неправительственной организации «Атлантический Совет США». 

/ president.gov.ua

Выступая перед международной экспертной аудиторией Атлантического Совета США, Глава государства отметил, что посвящает эту награду тем, кто отдал жизнь в борьбе за свободу и демократию. 

Петр Порошенко отметил, что Украине сейчас жизненно важна поддержка Соединенных Штатов.

«Украина под угрозой. Наш враг - сильный и лучше подготовлен. Но с вашей поддержкой и силой духа мы победим в этой битве, потому, что правда на нашей стороне», - заявил Президент. 

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«Нам нужна консолидированная поддержка наших партнеров, чтобы отразить атаку на наш суверенитет и территориальную целостность», - подчеркнул Глава государства. 

Президент также ответил на вопросы членов «Атлантического Совета США».

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