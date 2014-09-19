В Атлантическом Совете Порошенко вручили награду гражданина мира
В Вашингтоне Президент Украины Петр Порошенко получил престижную награду «Global Citizen Award» авторитетной неправительственной организации «Атлантический Совет США».
Выступая перед международной экспертной аудиторией Атлантического Совета США, Глава государства отметил, что посвящает эту награду тем, кто отдал жизнь в борьбе за свободу и демократию.
Петр Порошенко отметил, что Украине сейчас жизненно важна поддержка Соединенных Штатов.
«Украина под угрозой. Наш враг - сильный и лучше подготовлен. Но с вашей поддержкой и силой духа мы победим в этой битве, потому, что правда на нашей стороне», - заявил Президент.
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«Нам нужна консолидированная поддержка наших партнеров, чтобы отразить атаку на наш суверенитет и территориальную целостность», - подчеркнул Глава государства.
Президент также ответил на вопросы членов «Атлантического Совета США».