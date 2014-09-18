Меджлису дали еще одни сутки на выселение

Об этом сообщает агентство "Крымские новости".

Таким образом, все члены и сотрудники Меджлиса крымскотатарского народа должны покинуть здание по адресу г. Симферополь, ул.Шмидта, 2 до 19 сентября.

Как известно, сотрудники ФСПП приняли решение оштрафовать БО «Фонд «Крым», гендиректором которого является член Меджлиса крымскотатарского народа Риза Шевкиев, на 50 тысяч рублей.

Читайте такжеДжемилев назвал захват здания Меджлиса "бандитским налетом"Такое решения было принято в связи с тем, что члены и сотрудники Меджлиса крымскотатарского народа не покинули здание по адресу г.Симферополь, ул. Шмидта, 2 в отведенный для них срок – в течение 24 часов.

Как сообщал УНИАН, в 14:00 в здание Меджлиса крымскотатарского народа вошли около 20 представителей Федеральной службы судебных приставов.