В Меджлисе описывают имущество, в домах татар проходят новые обыски - источник

В здании Меджлиса крымскотатарского народа по улице Шмидта в Симферополе судебные приставы проводят опись имущества.

Об этом сообщил УНИАН источник в представительном органе крымских татар.

«Снаружи ничего не видно, у входа стоят двое полицейских, но внутри идет опись имущества», - сказал собеседник УНИАН.

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Кроме того, источник сообщил, что силовики устроили обыск в одной из мечетей Симферополя, а также в нескольких домах крымских татар в селе Кольчугино Симферопольского района. «Ищут как обычно запрещенную религиозную литературу, наркотики, оружие», - уточнил источник.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября российские силовики блокировали работу Меджлиса крымских татар в Симферополе, обыск продолжался более 10 часов.

В течение всего дня возле здания дежурил автозак и полицейские. Вход в здание охраняли вооруженные люди в масках.

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Крымских татар, которые собирались возле здания Меджлиса, полицейские предупреждали об ответственности за незаконное собрание в общественном месте. Силовики не сообщили, что именно стало причиной для проведения спецоперации в здании Меджлиса.

В этот же день быт проведен обыск в доме члена Меджлиса Эскендера Бариева. В ходе обыска ФСБ изъяла и унесла ноутбук и системный блок от стационарного компьютера.