Джемилев назвал захват здания Меджлиса "бандитским налетом"

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев назвал захват имущества «Фонда «Крым», на балансе которого находится Меджлис в Симферополе, «бандитским налетом». Об этом он заявил в комментарии информагентству QHA, сообщает Крым.Реалии.

«Ну, это бандитский налет. Они же (судебные приставы, – ред.) совершенно абсурдные вещи говорят, якобы они вынесли какое-то решение, какой-то суд, о котором мы вообще не в курсе. И фонд («Фонд «Крым», – ред.), которому якобы вынесено какое-то судебное решение, даже не знает о том, что ему предъявляют какое-то решение. Сейчас там выясняют, что это за суд – оказывается, судья уже давно в отпуске... Откровенный рейдерский бандитский налет, – отметил Джемилев.

По его словам, крымскотатарский народ на полуострове очень напуган, поэтому люди не могут повлиять на сложившуюся ситуацию.

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«Хотелось бы, чтобы народ как-то отреагировал, но народ так запугали, что они даже боятся подойти к Меджлису, когда происходят эти явно бандитские вещи. Потому что они (ФСБ, – ред.) всех фотографируют, а на следующий день у них будут проводить обыски, будут налагать огромные штрафы», – подчеркнул Джемилев.

Он добавил, что реагирует на эти события спокойно, потому что «все равно все это будет возвращено обратно».

«Конечно, будем мобилизовывать мировую общественность. Посольство США свою обеспокоенность выразило, турецкое посольство будет реагировать, направлены письма президенту, премьер-министру о том, что происходит. Крымскотатарская диаспора звонит, спрашивает, что делать», – рассказал Джемилев.

По его словам, реакция украинских судов не заставить себя ждать.

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17 сентября Ризе Шевкиеву, который возглавляет «Фонд «Крым», на балансе которого находится Меджлис крымскотатарского народа, судебные приставы зачитали постановление о том, что Фонд и ряд крымскотатарских организаций должны в течение суток освободить помещение по улице Шмидта в центре Симферополя.

Этому предшествовал обыск 16 сентября в здании Меджлиса, после которого были изъяты протоколы некоторых заседаний Меджлиса крымскотатарского народа, несколько религиозных книг, компьютерная техника, а также личные вещи народного депутата Украины Мустафы Джемилева.